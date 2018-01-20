ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد فهمي يعوض زوجته عن الورد بـ"كريدت كارت" (فيديو)

السبت 20/يناير/2018 - 03:48 م
أحمد فهمي يعوض زوجته عن الورد بـكريدت كارت (فيديو)
أحمد فهمي وزوجته
طباعة
الفجر الفني
 
نشر حساب "مدونة أحمد فهمي" عبر "تويتر"، فيديو للفنان أحمد فهمي، مع زوجته الفنانة أميرة فراج، خلال حضور حفل في فرقة "أيامنا الحلوة".

وكتب الحساب على الفيديو: "الفنان المبدع أحمد فهمي يدعم غناء زوجته الفنانة أميرة فراج، ويحضر حفلاتها في فرقة أيامنا الحلوة، ويشجعها دائما".

وظهر فهمي بعد الحفل وهو يدعم زوجته، وقال إنّه في كل مرة يشتري لها الورد بعد الحفل، لكنه نسي إحضار الورد هذه المرة، وأعطاها "كريدت كارد" خاص لتشتري ما تريد.

المزيد عن: هدية احمد فهمي لزوجته زوجة أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي أحمد فهمي وزوجته في حفل أحمد فهمي وزوجته
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
الكاميرون
-
x
18:30
-
أنجولا
الكونجو
-
x
21:30
-
بوركينا فاسو
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المصري البورسعيدي
1
x
14:30
0
بتروجت
إنبي
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري نجوم قطر
السد
0
x
15:25
0
السيلية
الريان
-
x
17:35
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
17:35
-
الغرافة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفيصلي
1
x
14:30
0
النجوم
القادسية
-
x
16:55
-
الهلال
النصر
-
x
17:10
-
النهضة
الأهلي
-
x
تأجلت
-
العروبة
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
إتحاد بلعباس
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
مولودية وهران
-
x
17:00
-
نادي بارادو
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
دفاع تاجنانت
وفاق رياضي سطيف
-
x
20:00
-
نادي مولودية الجزائر
الدوري البرتغالي الممتاز
ماريتيمو
-
x
18:00
-
بيلينينسيش
بنفيكا
-
x
20:15
-
تشافيس
بورتيمونينسي
-
x
22:30
-
سبورتنج براجا
الدوري الفرنسي
نانت
-
x
18:00
-
بوردو
تروا
-
x
21:00
-
ليل
مونبلييه
-
x
21:00
-
تولوز
رين
-
x
21:00
-
أنجيه
ستراسبورج
-
x
21:00
-
ديجون
أميان
-
x
21:00
-
جانجون
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
لايبزيج
فولفسبورج
-
x
16:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
16:30
-
أوجسبورج
ماينز
-
x
16:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
هامبورج
-
x
19:30
-
كولن
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
14:00
0
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
جيرونا
فياريال
-
x
19:30
-
ليفانتي
لاس بالماس
-
x
21:45
-
فالنسيا
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
كوريا الجنوبية
2
x
10:00
1
ماليزيا
العراق
1
x
13:30
1
فيتنام
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
14:30
2
تشيلسي
آرسنال
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
إيفرتون
-
x
17:00
-
وست بروميتش ألبيون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
واتفورد
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
17:00
-
مانشستر يونايتد
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر سيتي
-
x
19:30
-
نيوكاسل يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
0
x
15:00
0
الترجي الجرجيسي
كأس السوبر الإماراتي 2017
الجزيرة
-
x
18:00
-
الوحدة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/20/2018 5:02:25 PM