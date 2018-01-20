أحمد فهمي يعوض زوجته عن الورد بـ"كريدت كارت" (فيديو)

نشر حساب "مدونة أحمد فهمي" عبر "تويتر"، فيديو للفنان أحمد فهمي، مع زوجته الفنانة أميرة فراج، خلال حضور حفل في فرقة "أيامنا الحلوة".





وكتب الحساب على الفيديو: "الفنان المبدع أحمد فهمي يدعم غناء زوجته الفنانة أميرة فراج، ويحضر حفلاتها في فرقة أيامنا الحلوة، ويشجعها دائما".





وظهر فهمي بعد الحفل وهو يدعم زوجته، وقال إنّه في كل مرة يشتري لها الورد بعد الحفل، لكنه نسي إحضار الورد هذه المرة، وأعطاها "كريدت كارد" خاص لتشتري ما تريد.



