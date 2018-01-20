الجيش السوري يستعيد السيطرة مطار أبو الضهور العسكري بالكامل

أفاد قائد العمليات العسكرية لتحرير مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الجنوبي الشرقي، باستعادة الجيش السوري المطار بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة "النصرة" الإرهابية والقوات المتحالفة معها.

وقال قائد العمليات العسكرية، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المشاة في الجيش السوري اقتحمت المطار من الجهة الجنوبية واشتبكت مع من تبقى من مسلحي جبهة النصرة والقوات التابعة لها وأوقعتهم بين قتيل ومصاب".