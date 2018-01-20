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أسعار الطوب اليوم السبت 20/1/2018 في محافظة الشرقية

السبت 20/يناير/2018 - 03:53 م
أسعار الطوب اليوم السبت 20/1/2018 في محافظة الشرقية
أسعار الطوب في محافظة الشرقية
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد أسواق مواد البناء بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، استقرار في أسعار الطوب، حيث وصل سعر الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4746 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا إلى 555 جنيها للمتر المكعب.

ووصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا إلى 3730 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا إلى 630 جنيها مقابل ألف طوبة.

كما وصل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترا إلى 495 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترا إلى 915 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترا 840 جنيها مقابل ألف طوبة.
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