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حملة "علشان تبنيها" بقنا تنظم حلقة نقاشية حول دور النقابات العمالية (صور)

السبت 20/يناير/2018 - 03:51 م
حملة علشان تبنيها بقنا تنظم حلقة نقاشية حول دور النقابات العمالية (صور)
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بسام عبدالحميد
 
نظمت حملة " علشان تبنيها " بمحافظة قنا، حلقة نقاشية حول أهمية تفعيل النقابات المهنية في تحقيق الحماية الاجتماعية للمجتمع المحلي، وذلك بالتنسيق مع اﻻتحاد اﻻقليمي لنقابات جنوب الصعيد والنقابة الديمقراطية للعاملين بالشركة المصرية للإتصالات والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان.

وحاضر خلالها أسامة قدوس العماري، منسق حملة علشان تبنيها بمحافظة قنا، والدكتور أحمد حمدي شورة الخبير التسويقي لحملة علشان تبنيها، وعاطف محمود رئيس اتحاد النقابات العمالية، بحضور يسري الذاكر ممثلا عن النقابة الديمقراطية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات وجلال العزازي وحافظ عسران ممثلين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي النقابات المختلفة.

وتحدث الدكتور أحمد حمدي شورة وكيل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا والخبير التسويقي لحملة علشان تبنيها، عن تفعيل المسئولية الاجتماعية للنقابات في ضوء الحقوق والواجبات والتنمية المهنية والتسويق الإيجابي والتخطيط التفاعلي والتشاركي والجودة والرؤية الاستشرافية لدور النقابات المهنية من خلال تعدد الشراكات وريادة الأعمال الاجتماعية والصناديق الخاصة لتفعيل دور النقابات بصورة سليمة وحقيقية بالمجتمع المصري.

وتناول منسق حملة "علشان تبنيها" بقنا، التطور النقابي الحالي والمستقبلي بمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدور المحوري للنقابات المختلفة في بناء مصر الحديثة، وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين النقابات المختلفة العامة أو المستقلة تحقيقا لوحدة العمل النقابي المهني لمصرنا الحبيبية.

وتحدث عاطف محمود رئيس اتحاد النقابات العمالية، عن النقابات المهنية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، كما تحدث عن التأصيل التاريخي للنقابات المهنية وأهم التحديات التي تواجه قيام النقابات المهنية بدورها المحوري في التنمية.

وفى ختام الحلقة النقاشية قام منسق حملة "علشان تبنيها" بتوزيع شهادات تقدير للمشاركين.
حملة "علشان تبنيها" بقنا تنظم حلقة نقاشية حول دور النقابات العمالية (صور)
حملة "علشان تبنيها" بقنا تنظم حلقة نقاشية حول دور النقابات العمالية (صور)
حملة "علشان تبنيها" بقنا تنظم حلقة نقاشية حول دور النقابات العمالية (صور)
حملة "علشان تبنيها" بقنا تنظم حلقة نقاشية حول دور النقابات العمالية (صور)
حملة "علشان تبنيها" بقنا تنظم حلقة نقاشية حول دور النقابات العمالية (صور)
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