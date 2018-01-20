هيئة الاتصالات تلزم الشركات بتصحيح بعض الباقات والعروض الترويجية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن رصد مخالفات في بعض الباقات والعروض الترويجية، حيث ألزمت هيئة الاتصالات الشركات بتصحيحها، وإحالة بعضها للجنة النظر في المخالفات، موضحة أنها وجهت الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.





وأكدت هيئة الاتصالات أن على الشركات وضع العميل أولا، حيث أنه من حق العميل الاختيار بين الباقة والسعر والجودة الأفضل من بين شركات الاتصالات المتنقلة الخمس بالمملكة. حسب صحيفة "سبق"







