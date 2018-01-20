ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الأسماك اليوم السبت 20/1/2018 بمحافظة الشرقية

السبت 20/يناير/2018 - 03:50 م
أسعار الأسماك اليوم السبت 20/1/2018 بمحافظة الشرقية
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
استقرت أسعار الأسماك بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 19 إلي 28 جنيها، والبوري بين 37 إلي 55 جنيها، والماكريل 28 جنيها، والمرجان 50 جنيها، والفيليه 95 جنيها.

بينما تراوح سمك المكرونة البلدي 50 جنيها، والكابوريا ما بين 50 إلي 90 جنيه، الجمبري ما بين 50 إلي 75 جنيها، والجمبري الجامبو 250 جنيها، وسمك السردين 27 جنيها، والسبيط 55 جنيه، والبربون ما بين 35 إلى 55 جنيه، وثعابين البحر 120 جنيها، والمكرونة السويسي 85 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 33 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 75 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 22 جنيها، والماكريل المجمد 39 جنيها.
المزيد عن: محافظات أسعار أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
الكاميرون
-
x
18:30
-
أنجولا
الكونجو
-
x
21:30
-
بوركينا فاسو
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المصري البورسعيدي
1
x
14:30
0
بتروجت
إنبي
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري نجوم قطر
السد
0
x
15:25
0
السيلية
الريان
-
x
17:35
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
17:35
-
الغرافة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفيصلي
1
x
14:30
0
النجوم
القادسية
-
x
16:55
-
الهلال
النصر
-
x
17:10
-
النهضة
الأهلي
-
x
تأجلت
-
العروبة
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
إتحاد بلعباس
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
مولودية وهران
-
x
17:00
-
نادي بارادو
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
دفاع تاجنانت
وفاق رياضي سطيف
-
x
20:00
-
نادي مولودية الجزائر
الدوري البرتغالي الممتاز
ماريتيمو
-
x
18:00
-
بيلينينسيش
بنفيكا
-
x
20:15
-
تشافيس
بورتيمونينسي
-
x
22:30
-
سبورتنج براجا
الدوري الفرنسي
نانت
-
x
18:00
-
بوردو
تروا
-
x
21:00
-
ليل
مونبلييه
-
x
21:00
-
تولوز
رين
-
x
21:00
-
أنجيه
ستراسبورج
-
x
21:00
-
ديجون
أميان
-
x
21:00
-
جانجون
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
لايبزيج
فولفسبورج
-
x
16:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
16:30
-
أوجسبورج
ماينز
-
x
16:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
هامبورج
-
x
19:30
-
كولن
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
14:00
0
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
جيرونا
فياريال
-
x
19:30
-
ليفانتي
لاس بالماس
-
x
21:45
-
فالنسيا
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
كوريا الجنوبية
2
x
10:00
1
ماليزيا
العراق
1
x
13:30
1
فيتنام
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
14:30
2
تشيلسي
آرسنال
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
إيفرتون
-
x
17:00
-
وست بروميتش ألبيون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
واتفورد
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
17:00
-
مانشستر يونايتد
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر سيتي
-
x
19:30
-
نيوكاسل يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
0
x
15:00
0
الترجي الجرجيسي
كأس السوبر الإماراتي 2017
الجزيرة
-
x
18:00
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/20/2018 5:03:25 PM