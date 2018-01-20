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"لافرينتييف": لا يجب بقاء القوات الأمريكية في سوريا دون إذن دمشق

السبت 20/يناير/2018 - 03:45 م
لافرينتييف: لا يجب بقاء القوات الأمريكية في سوريا دون إذن دمشق
ألكسندر لافرينتييف
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وكالات
 

شدد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم السبت، على أن القوات الأمريكية لا يجب أن تبقى في سوريا دون الحصول على تفويض من قيادة هذه الدولة.

 

وقال لافرينتييف للصحفيين: "موقفنا واضح تماما: القوات الأمريكية لا يجب أن تبقى على أراضي دولة ذات سيادة دون إذن هذه الدولة، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل سلبي على مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي ".

 

كما أشار الى أن الجانب الروسي: "ينتظر مشاركة الولايات المتحدة، كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بصفة عضو مراقب في مؤتمر سوتشي".

المزيد عن: مؤتمر الحوار الوطني السوري سوريا القوات الأمريكية ألكسندر لافرينتييف
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