مدير تعليم عنيزة يوجه بتخصيص متوسطة "ابن صالح" للموهوبين

أصدر مدير التعليم بمحافظة عنيزة، محمد بن سليمان الفريح، قرارًا باعتماد مدرسة صالح بن صالح المتوسطة بعنيزة، مدرسة للموهوبين، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ، بإذن الله.





وقال رئيس قسم الموهوبين بتعليم عنيزة، عبدالله الجطيلي، إن فكرة مدرسة الموهوبين تنبثق من الرؤية الشاملة لرعاية الطلاب الموهوبين في تهيئة بيئة تعليمية متميزة؛ لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين في مدارس التعليم العام، عبر إيجاد بيئة تعليمية مستقلة يقوم عليها معلمون مؤهلون حتى تحقق الأهداف المرجوة منها. وفق صحيفة "سبق"





وأضاف:"فكرة مدارس وفصول الموهوبين على تجميع الطلاب الموهوبين والذين يتم ترشيحهم عبر آليات محددة في مدرسة مستقلة يتلقون فيها تعليمًا يلبي قدراتهم واحتياجاتهم، ويقدم لهم حزمة من البرامج الإثرائية المصممة لهم والتي تتسم بالعمق والشمولية والتحدي بحيث يتم بناؤها وفق أفضل الأساليب العلمية في تدريس الطلاب الموهوبين".





ورحب "الجطيلي" بكل من يريد الاستفسار عن آلية العمل في فصول ومدارس الموهوبين، بزيارة لمقر قسم رعاية الموهوبين في متوسطة ابن صالح.



