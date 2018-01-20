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"البيئة": تسجيل حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في بريدة

السبت 20/يناير/2018 - 03:41 م
البيئة: تسجيل حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في بريدة
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الفجر السعودي
 
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في إيجازها اليومي عن حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8، عن تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية في "بريدة".

وأفادت الوزارة بأن عدد العينات المجموعة منذ بداية الانتشار بلغ ٣٦٠٢ عينة جمعت من كافة مناطق المملكة، وبلغ عدد الحالات الإيجابية منها 108 حالات. حسب صحيفة "سبق"

وقالت: "على مدى الـ24 ساعة الماضية وصلت ثمانية بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 36 استفساراً، ووصل إجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 1870."

وتستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.


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