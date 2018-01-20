ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العبادي يؤكد ضرورة الإلتزام بحدود إقليم كردستان

السبت 20/يناير/2018 - 03:39 م
العبادي يؤكد ضرورة الإلتزام بحدود إقليم كردستان
العبادي
طباعة
 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم السبت 20 يناير، ضرورة الالتزام بحدود إقليم كردستان المنصوص عليها دستوريا.

 

كما أكد رئيس الوزراء العراقي، أهمية حصر تصدير النفط على الحكومة الاتحادية من خلال شركة "سومو" الوطنية.

 

وقال العبادي، في بيان له، إنه استقبل وفدا من إقليم كردستان برئاسة نيجرفان بارزاني، وعضوية نائبه قوباد طالباني، والدكتور فؤاد حسين".

 

ولفت البيان إلى أن اللقاء ناقش "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور".

 

وتابع: "جدد العبادي موقف الحكومة بضرورة الالتزام بحدود الإقليم التي نص عليها الدستور"، لافتا إلى "أهمية أن يسلم النفط المستخرج إلى السلطات الاتحادية ليكون تصدير النفط حصريا من قبل الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومو".


المزيد عن: نيجرفان بارزاني حصر تصدير النفط العبادي الحكومة الاتحادية الالتزام بحدود إقليم كردستان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
الكاميرون
-
x
18:30
-
أنجولا
الكونجو
-
x
21:30
-
بوركينا فاسو
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المصري البورسعيدي
1
x
14:30
0
بتروجت
إنبي
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري نجوم قطر
السد
0
x
15:25
0
السيلية
الريان
-
x
17:35
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
17:35
-
الغرافة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفيصلي
1
x
14:30
0
النجوم
القادسية
-
x
16:55
-
الهلال
النصر
-
x
17:10
-
النهضة
الأهلي
-
x
تأجلت
-
العروبة
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
إتحاد بلعباس
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
مولودية وهران
-
x
17:00
-
نادي بارادو
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
دفاع تاجنانت
وفاق رياضي سطيف
-
x
20:00
-
نادي مولودية الجزائر
الدوري البرتغالي الممتاز
ماريتيمو
-
x
18:00
-
بيلينينسيش
بنفيكا
-
x
20:15
-
تشافيس
بورتيمونينسي
-
x
22:30
-
سبورتنج براجا
الدوري الفرنسي
نانت
-
x
18:00
-
بوردو
تروا
-
x
21:00
-
ليل
مونبلييه
-
x
21:00
-
تولوز
رين
-
x
21:00
-
أنجيه
ستراسبورج
-
x
21:00
-
ديجون
أميان
-
x
21:00
-
جانجون
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
لايبزيج
فولفسبورج
-
x
16:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
16:30
-
أوجسبورج
ماينز
-
x
16:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
هامبورج
-
x
19:30
-
كولن
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
14:00
0
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
جيرونا
فياريال
-
x
19:30
-
ليفانتي
لاس بالماس
-
x
21:45
-
فالنسيا
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
كوريا الجنوبية
2
x
10:00
1
ماليزيا
العراق
1
x
13:30
1
فيتنام
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
14:30
2
تشيلسي
آرسنال
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
إيفرتون
-
x
17:00
-
وست بروميتش ألبيون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
واتفورد
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
17:00
-
مانشستر يونايتد
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر سيتي
-
x
19:30
-
نيوكاسل يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
0
x
15:00
0
الترجي الجرجيسي
كأس السوبر الإماراتي 2017
الجزيرة
-
x
18:00
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/20/2018 5:02:25 PM