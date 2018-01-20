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هازارد يسجل الهدف رقم 100 أمام برايتون

السبت 20/يناير/2018 - 03:39 م
هازارد يسجل الهدف رقم 100 أمام برايتون
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أحمد عصام
 

سجل إيدين هازارد لاعب نادي تشيلسي، هدفه رقم 100 في لقاء فريقه أمام نادي برايتون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

 

وحقق هازارد هذا الرقم القياسي، في جميع بطولات الدورى، التي لعب خلالها، حيث احرز 36 هدفاً بقميص ليل الفرنسى، و64 هدفاً مع تشيلسى الإنجليزى.

 

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع النجم البلجيكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير.

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