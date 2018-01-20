الأزمات الإقتصادية فى تونس تشعل الصراعات الداخلية

ذكرت صحيفة "لا ريپوبليكا" الإيطالية، أن تعرّض تونس لأزمة إقتصادية كبيرة سيؤدّى إلى عدم مساندة أوروبا لها، وزيادة الصراعات الداخلية أيضا.ً

وصرّحت أستاذة تاريخ الدول الإسلامية في جامعة پادوڤا الإيطالية، ليلى الحوسي، أن الأزمة الإقتصادية بتونس قد تؤدى لحدوث انتكاسة بالبلاد إلى ما قبل اندلاع ثورة عام ٢٠١١.

وأضافت لـ "لا ريپوبليكا" أنّ الاحتجاجات فى الأونة الأخيرة ترجع إلى إهمال الحكومة في القيام بعملها وإنتشار الفساد والرشوة.

ورغم صعوبة الظروف الإقتصادية، إلاّ أن وزير التضامن الإجتماعي التونسي أكد أنّه سيتم تحديد دخل معين للعائلات الفقيرة من قبل الحكومة نفسها، وسيكون لكل عائلة تأمين صحي وكشف طبي مجاني لكل العاطلين، إلاّ أنّ ذلك يصعب حدوثه دون مساندة إقتصادية معقولة من أوروبا.