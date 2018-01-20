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"مسرح مصر" يسبب أزمة بين المعلمين بعد قرار وزير التعليم بـ"تلحين" النصوص والأناشيد

السبت 20/يناير/2018 - 03:38 م
مسرح مصر يسبب أزمة بين المعلمين بعد قرار وزير التعليم بـتلحين النصوص والأناشيد
حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة
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مى احمد
 

 

انتقد حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، ما تعرضه شاشات التلفزيون عن صورة المعلم في الفترة الأخيرة، خاصة ما جاء في "مسرح مصر" الأسبوع الماضي، وتجسيد المعلم في شكل غير لائق.

 

وقال "إبراهيم" إن صورة المعلم السيئة، توجد فقط في مراكز الدروس الخصوصية، وأن هذه النماذج السيئة لا توجد في مدارس الحكومة، وإن وجدت، فهي تكون نماذج فردية لا يجب أن تعمم على المعلمين الباقيين.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجـر"، أن  المناهج القائمة الموجودة حاليًا، قائمة على الحفظ والتلقين، ولذلك هي السبب الرئيسي في اتخاذ هذا الأسلوب طريقة لتوصيل المعلومات للطلاب.

 

وأكد "إبراهيم" أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أمر مؤخرًا مدرسي اللغة العربية، بتلحين المحفوظات والأناشيد، بما يعد تأكيدًا على أن المناهج والمقررات الدراسية ستظل كما هي قائمة على الحفظ والتلقين.

 

وتابع: نحن نقابة المعلمين المستقلة، نرى أن هذا خروج عن النص، ولا يجب أبدًا تمثيل المعلمين بهذه الصورة الفجة، وتصدير مثل هذه النماذج إلى الرأي العام، على اعتبارها نموذج لما يحدث داخل المدارس، والحل الصحيح يكمن في ضرورة تعديل المناهج والمقررات الدراسية، لتخاطب في الطالب ملكة التفكير والفهم والبحث والاستنباط، وألا تكون عقيمة قائمة على الحفظ والتلقين.


المزيد عن: وزير التعليم نقابة المعلمين المستقلة طارق شوقي المؤتمر القومي للشباب أخبار مصر
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