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اللجنة المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي تواصل استعدادها لاستضافة البطولتين

السبت 20/يناير/2018 - 03:34 م
اللجنة المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي تواصل استعدادها لاستضافة البطولتين
سيدات الأهلي
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علي نبوي
 
واصلت اللجنة المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الإعداد لاستضافة النادي للبطولتين، حيث تقام بطولة السيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس المقبل، أما بطولة الرجال، فتقام خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 من أبريل المقبل.


وأكد الدكتور شريف أبوالعينين، نائب مدير البطولة، أن اللجنة تعتزم استئجار أكثر من صالة خارج النادي لإتاحة الفرصة لتدريبات الفرق المشاركة في البطولتين، خاصة أن صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بالجزيرة ستكونان مشغولتين بإقامة المباريات بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، مما يستحيل معه استضافة تدريبات الفرق الأخرى.


وأوضح أبوالعينين أن النادي سيكون بحاجة إلى استئجار أكثر من صالة أيضا؛ بسبب تدريبات فرق النادي المختلفة، خاصة أن الأهلي سيقوم بتنظيم بطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس لكرة اليد في شهر أبريل المقبل.
المزيد عن: للجنة المنظمة كرة طائرة رجال وسيدات النادي الأهلي
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