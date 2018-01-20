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"تعليم أسس التصوير".. ورشة في مهرجان "شرم الشيخ السينمائي"

السبت 20/يناير/2018 - 03:34 م
تعليم أسس التصوير.. ورشة في مهرجان شرم الشيخ السينمائي
كمال عبدالعزيز
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الفجر الفني
 
يستضيف مهرجان شرم الشيخ السينمائى فى دورته الثانية المزمع إقامتها في الفترة من 3 إلى 9 مارس المقبل مدير التصوير كمال عبد العزيز الذى سيقدم ورشة الاحساس الضوئي وسينما الديجيتال، والكاميرا الديجيتال والعدسات والإضاءة.

وهى دورة عن تعريف "أنواع الكاميرات الديجيتال، العدسات، امتلاك المهارات العلمية والأسس النظرية في التعامل مع العدسات المختلفة والإضاءة، التأثير الحقيقى للضوء فى جودة الصورة".

كما سيتم شرح عملي عن تركيب الكاميرا والعدسات بأنواعها المختلفة وخصائصها، وكيفية الاستفادة القصوى من إمكانيات كل عدسة، وكذلك تحقيق جودة الصورة العالية من خلال الفهم الحقيقي للإضاءة وعلاقتها بالعدسات.

وسوف يتم منح المتدربين فرصة عملية للتعرف علي الجوانب الجمالية في تكوين الكادر وأسس التصوير وكيفية التغلب على المشاكل أو العقبات التي تعترض المصور في موقع التصوير وفي نهاية الدورة سيكون هناك مشروع تخرج لجميع المتدربين .
المزيد عن: كمال عبدالعزيز أسس نظرية
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