خبير عسكري: تدخل تركيا في عفرين يقسم سوريا لمناطق نفوذ "فيديو"





قال الخبير العسكري اللبناني، العميد متقاعد ناجي ملاعب، إن بدء العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية وعلى الأكراد بها يأتي بعد الجولات المكوكية التي قام بها رئيس الأركان التركي ولقاءه بنظيره الأمريكي في بروكسيل ومنذ يومان برئيس الاستخبارات الروسية، إذ مهد لهذه العملية العسكرية.





وأضاف ملاعب خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية رويدا التميمي، أن هناك نوع من الموافقة الأمريكية على هذا التحرك التركي، إذ أعلنت قيادة التحالف الدولي أن منطقة عفرين ليست منطقة عمليات للتحالف، مشيرا إلى أن التنسيق لتلك العملية تم مع روسيا لأن تلك المنطقة خارج النفوذ الأمريكي.





وأوضح ملاعب أن إصرار تركيا على الدخول في تلك العملية على عفرين فهي ستبدأ عملياً بوضع حجر الأساس لتقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ، مشيرا إلى أن الأمريكيين حصولوا على منطقة ولن يغادروها إلا بعد الحل السلمي النهائي والروس والإيرانيون موجودن أيضا، ورأى أن هذا الجيب التركي سيتوسع من منطقة عملية درع الفرات.





وأكد ملاعب أن الموافقة الأمريكية على عملية عفرين جائت مقابل السكوت التركي على تنمية ودعم قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكياً، مشددا على أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي، محذرا من أن تركيا تتعامل بطريقة عشوائية وتستعدي الأكراد كافة وليس حزب العمال فقط كما تدعي، وأن هذا التدخل قد ينعكس عنه عمليات أمنية في الداخل التركي، كما أن العملية العسكرية في عفرين لن تكون سهلة خاصة أنها منطقة جبلية.







