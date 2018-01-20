مارسيليا يقفز للمركز الثاني بالدوري الفرنسي مؤقتا

قفز مارسيليا لوصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالفوز بهدفين نظيفين على مضيفه كان، في الجولة 22 من المسابقة.

سجل للضيوف كل من ديميتري باييه (55) وفلوران توفان (74) ليرفع مارسيليا رصيده إلى 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

ويتفوق مارسيليا بنقطتين عن ليون الثالث الذي يستضيف باريس سان جيرمان الأحد في نفس الجولة.

وأبقت الهزيمة رصيد كان عند 27 نقطة في منتصف الجدول.