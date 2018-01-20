مجموعة مصر.. "بيتزي" يعلن قائمة المنتخب السعودي لمعسكر الرياض

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر للمشاركة في معسكر الرياض، بداية من الأحد المقبل وحتى 27 يناير الجاري.

وتأتي إعلان القائمة استعدادا لدخول الأخضر للمرحلة الأولى من الإعداد تحضيرا للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب منتخب مصر وروسيا "المستضيف" والأوروجواي.

قائمة الأخضر السعودي:

حراسة المرمى:

ياسر المسيليم (الأهلي) – وليد عبد الله (النصر) – عبد الله المعيوف (الهلال) – محمد العويس (الأهلي).

خط الدفاع:

أسامة هوساوي (الهلال) – عمر هوساوي (النصر) – معتز هوساوي (الأهلي) – محمد آل فتيل (الأهلي) – حسن معاذ (الفيحاء) – منصور الحربي (الأهلي) – عبد الله الزوري (الهلال) – ياسر الشهراني (الهلال).

الوسط:

سلمان الفرج (الهلال) – عبد العزيز الجبرين (النصر) – عبد المجيد الرويلي (الفيحاء) – عبد الله عطيف (الهلال) – محمد كنو (الهلال) – يحيى الشهري (النصر) – حسين المقهوي (الأهلي) – سالم الدوسري (الهلال) – سلمان المؤشر (الأهلي) – عبد الفتاح عسيري (الأهلي) – فهد المولد (الاتحاد).

الهجوم:

محمد السهلاوي (النصر) – مجاهد المنيع (الهلال).