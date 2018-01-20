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وزير الإعلام الأردني الأسبق: جماعة الإخوان ظلت ملتزمة بحدودها السياسية حتى عام 1992

السبت 20/يناير/2018 - 03:16 ص
وزير الإعلام الأردني الأسبق: جماعة الإخوان ظلت ملتزمة بحدودها السياسية حتى عام 1992
الدكتور سميح المعايطة
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الفجر
 
قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، الدكتور سميح المعايطة، إن جماعة الإخوان بالأردن تأسست عام 1946 وكانت تعمل وفق الجو السياسي لأنه لم يكن لديها ترخيص كحزب سياسي بل جماعة، وهذا كان تعريف هلامي كونها جماعة دعوية.

وأضاف المعايطة خلال برنامج منابر وسيوف، الذي يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي ضياء رشوان، أنه بقيت تعمل جماعة الإخوان بالأردن ضمن المعادلة المنضبطة طيلة هذه الفترة وكانت ملتزمة بحدودها السياسية حتى عام 1992.

وأوضح، أن جماعة الإخوان بالأردن بعد ذلك مرت بخلافات عديدة وجاءت بمراقبين كثر، وهذا الخلاف الداخلي جعل منها جماعة غير مرخصة بعد أن كانت مرخصة، وكان الخلاف مخفي حتى لعبت حماس في جماعة الإخوان بالأردن وعملت على تحويلهم إلى حديقة خلفية لعمل الحركة مستغلة تركيبة الجماعة السياسية ومثلت حالة إسناد لهم وهذا واحد من عناصر الخلاف الداخلية في الجماعة.
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