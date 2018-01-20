أماني كمال بإطلالة "جذابة" في أول جلسة تصوير بعد نجاح "أبو العروسة"(صور)

وظهرت كمال بإطلالة أنيقة وشكل متميز وجذاب ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

ومن جانب آخر تواصل "كمال" استقبال العديد من الردود الإيجابية حول دورها في مسلسل أبو العروسة والذي يعرض حاليًا على قناة Dmc.





"أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ومحمد عادل، محمود حجازي، ولاء الشريف، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ومهندسة الديكور هند حيدر، ومدير تصوير أحمد عبدالعزيز.







