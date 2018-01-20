موعد مباراة إنبي ووادي دجلة اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
السبت 20/يناير/2018 - 03:01 ص
أحمد عصام
يلتقي فريق إنبي، مع منافسه فريق وادي دجلة، اليوم السبت 20-1-2018، في تمام الساعة 5 مساءً، على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم سي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل نادي إنبي المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يحل
فريق وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.
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