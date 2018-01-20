موعد مباراة إنبي ووادي دجلة اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق إنبي، مع منافسه فريق وادي دجلة، اليوم السبت 20-1-2018، في تمام الساعة 5 مساءً، على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم سي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل نادي إنبي المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يحل فريق وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.