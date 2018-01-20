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"الفانز يقرر ونحن ننتج".. شعار تصويت أغنية "عيد الحب"

السبت 20/يناير/2018 - 02:58 ص
الفانز يقرر ونحن ننتج.. شعار تصويت أغنية عيد الحب
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الفجر الفني
 

نشر المنتج الفني ياسر زايد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي مسابقة لاختيار نجم شاب لغناء وتصوير أغنية جديدة لـ"عيد الحب"، مطالبًا الفانز باللتصويت لنجمهم.

 
وقع اختيار الفانز على أربعة نجوم شباب من نجوم برنامج ستار أكاديمي كي يدخلوا التصويت والذي يستغرق أسبوعًا حيث ينتهي في 26 يناير الجاري وهم المصرية "هايدي موسى" واللبناني "مروان يوسف" نجوم الموسم 11، والمصري "محمد شاهين" والفلسطيني "ليث أبو جودة" نجوم الموسم العاشر.


يذكر أن المنتج ياسر زايد، يعمل حاليًا على تسجيل أغاني كوليكشن جديد يضم عدد من نجوم الغناء العرب لطرحه خلال صيف 2018.

"الفانز يقرر ونحن ننتج".. شعار تصويت أغنية "عيد الحب"
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