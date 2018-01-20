ربيع ياسين: غياب العدل سبب عدم عملي في الأهلي

أكد ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه لم يطلب العمل في النادي الأهلي منذ اعتزاله لعب الكرة في عام 92.

وقال ياسين خلال حواره ببرنامج "مش كورة وبس" عبر فضائية "HBC": "لم أطلب العمل في النادي الأهلي منذ اعتزالي عام 92"، مضيفًأ :" عدم عملي في الأهلي منذ اعتزالي، بسبب غياب العدل في اختيارات الأجهزة الفنية ".

وأضاف أنه بعيد عن التدريب في الفترة الماضية، لعدم وجود علاقات له مع وكلاء اللاعبين الذين يتحكمون في اختيارات الأجهزة الفنية في جميع الأندية.