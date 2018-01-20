الطوارئ الروسية: احتراق الفيلق البحري "بطرس الكبير" في سان بطرسبورغ

أعلن المركز الإقليمي في وزارة الطوارئ الروسية، أن الفيلق البحري "بطرس الأكبر" الأكاديمية البحرية باسم أميرال الأسطول ن. غ. كوزنتسوف، يحترق في سانت بطرسبورغ على مساحة 1000 متر مربع.





ووفقا للتقرير: "في الساعة 00.45 ، وصلت رسالة حول حريق على عنوان: سان بطرسبورغ، منطقة فاسيليأستروفسكي، نابيريجنايا ليتينانت شميت 17. ووفقا لخدمة "ياندكس" ففي هذا العنوان يقع الفيلق البحري بطرس الأكبر الأكاديمية البحرية باسم أميرال الاسطول ن. غ. كوزنتسوف".





وجاء في التقرير: " في مبنى غير سكني مكون من أربعة طوابق، من الدرجة الثالثة لمقاومة النيران، بمساحة 100× 60 متر، يحدث احتراق في الطابق الرابع والسقف على مساحة 1000 متر مربع، وفي الساعة 00.50 وصلت الوحدة الأولى من رجال الإطفاء، وفي الساعة 00.55 تم رفع درجة الحريق إلى رقم 3".



