مذكرة تفاهم بين مهرجان شرم الشيخ الدولي والهيئة العربية للمسرح

وقع المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مذكرة تفاهم وتعاون مع الفنان إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح على هامش فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي المقامة في تونس وحضر توقيع البروتوكول المخرج الكبير خالد جلال - رئيس قطاع الانتاج الثقافي والفنان القدير إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و الدكتورة انجي البستاوى المدير التنفيذي للمهرجان و العديد من الإعلاميين والفنانين منهم الفنانتان التونسيتان شاكره رماح ومني التلمودي والفنان والاعلامي معز التومي عضو اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي و لفيف من الوفود العربية المتواجده ضمن فاعليات المهرجان العربي.

في بداية الحدث تحدث الغرباوي عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وفكرته وقال : "مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فكرة وليدة تبنتها وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وبدأت في 7 يناير 2016 أولى دوراته، وبالفعل بدأ المهرجان في قطع شوط طويل ليشهد نموه وازدهاره المسرحي، ويعقد في أول أبريل وينتهي في 9 من الشهر نفسه، بمدينة شرم الشيخ تلك المدينة الحاضنة للسلام".









ومن جانبه، قال الفنان اسماعيل عبد الله إن الاتفاقية تأتي فى إطار التعاون بين الهيئة وبين عدة مهرجانات عربية والهدف منها العمل على توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات حول المنجز المسرحي في كل دولة وفتح إمكانات وآفاق بين صناع الفعل المسرحية، وفكرة التعاون بين الدول وبعضها في اختيار العروض وجودتها وتبادلها.









وأضاف الغرباوي : تنص بنود الاتفاقية على التخطيط والتنسيق المسبق والجيد بين الهيئة العربية للمسرح وبين مهرجان شرم الشيخ لحسن تنظيم فعالياته، وتبادل الخبرات المعرفية والمعلوماتية في العمل الإداري والفني والندوات الفكرية والتطبيقية والورش الفنية، وعقد لقاء سنوي لتقييم وهذه الاتفاقية بواقع دورتين ونقل العروض بين المهرجانين، وهذا ما يدعم ونستفيد منه من خلال دوراتنا القادمة لتقديم الدعم وتعميق العلاقة بين المهرجانات ودفع الحركة المسرحية المصرية والعربية دفعا نحو التطور والازدهار.







