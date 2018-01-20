شمس الكويتية: أفكر في تجميد "بويضاتي" لهذا السبب (فيديو)





قالت المطربة شمس الكويتية، إنها تفكر فى تجميد بويضاتها، موضحة أنه لا يوجد شئ اسمه حلال وحرام فى ذلك.





ولفتت خلال لقائها ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع على فضائية "ON E" تقديم الإعلامية سمر يسرى، إلى أنها قرأت فتو عن الأزهر، تبيح هذا الأمر.





وأوضحت أن كثيرًا من الفنانات يكبرن ويكتشفن أنهم ليس لديهم أولاد، مضيفة: "أنا قد لا أحتاج لطفل، ولكني قد ارتبط بشخص يحتاج لأطفال".



