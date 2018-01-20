منتخب ليبيا في اختبار صعب أمام رواندا من أجل التأهل ببطولة إفريقيا للمحليين

فاز منتخب نيجيريا على نظيره الليبي، مساء الجمعة، بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقامة حاليًا في المغرب وحتى الرابع من الشهر المقبل.

وأحرز صنداي فالي هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد متابعة لركلة ركنية من الجهة اليمنى، لم يحسن الدفاع الليبي التعامل معها رغم الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى أربع نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة، متقدمة بنقطة واحدة عن ليبيا التي تلقت الخسارة الأولى بعد الفوز على غينيا الإستوائية في الجولة الأولى.

وفي المباراة الأخرى، ألحقت رواندا الخسارة الثانية على التوالي بغينيا الإستوائية لتودع البطولة، التي يستضيفها المغرب حتى الرابع من الشهر المقبل.

ويحتاج المنتخب الليبي للفوز على رواندا بالجولة الثالثة والأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل، للتأهل إلى دور الثمانية بينما يكفي رواندا التعادل.

جاء هدف رواندا في الدقيقة 67 عبر ضربة رأس للمدافع تييري مانزي إثر ركلة ركنية.