عاجل.. سامي عنان يفجر مفاجأة حول فريقه الرئاسي.. ويوجه رسالة نارية حول سر ترشحه

أعلن الفريق سامي عنان، منذ قليل، ترشحه لرئاسة الجمهورية، عبر فيديو مسجل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، موجهًا حديثه للشعب المصري على أن يتحمل المسؤولية ويختار مرشح يتناسب مع تطلعاته، وكذلك دعوته لجميع الجهات والمؤسسات العسكرية والمدنية والوسائل، بعدم الانحياز إلى شخص قد يغادر منصبه في بضع شهور، وإتاحة الفرصة بين جميع المرشحين، وأن يلتزموا الحياد، مؤكدًا أنه عقد العزم لتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة الوطنية للانتخابات.





كما أعلن عنان خلال الفيديو الذي بثه على صفحته، الفريق الرئاسي الذي يعمل معه حال توليه الرئاسة وكذلك العمل في حملته الرسمية، وهم: "المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نائبًا لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية، والدكتور حازم حسني، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، نائبا لشؤون الثروة المعرفية ومتحدثًا رسميًا".



