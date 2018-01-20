منى ممدوح لـ"الفجر الفني": متفائلة بتعاون أحمد عز مع أحمد خالد موسى.. وهذا مصير شهد في "ولاد رزق٢"

وأضافت منى، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها ستشارك في فيلم "ولاد رزق" لموسمه الثاني، لافتة إلى أنها تواصلت مع المخرج طارق العريان، للتنسيق مشيرة إلى أن دورها كوميدي في الجزء الثاني.

وردت علي من وجه النقد لدورها في الفيلم ووصفه بأنه إسفاف، مؤكدة ان الدور ليس إسفافًا، وأنه من أقرب أدوار البنات للجمهور في العمل.





وأشارت إلى انها كانت تتمني العمل مع أحمد عز، في مسلسل "أبو عمر المصري"، ولكن تركيزها حاليًا في السينما أكثر.





وأكدت أن عمل النجم أحمد عز مع المخرج أحمد خالد موسى، سيكون عملًا مميزًا حيث يتميز الإثنين بالاجتهاد والتميز وهو بادرة لعوامل النجاح في العمل.







