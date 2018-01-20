موعد مباراة أتليتكو مدريد وجيرونا اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
السبت 20/يناير/2018 - 02:29 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي أتليتكو مدريد، منافسه فريق جيرونا، اليوم السبت 20-1-2018 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الساعة 5:15 مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
ويحتل نادي أتليتكو مدريد المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما
يحل نادي جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.
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