موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت 20-1-2018 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 7:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يحل نادي نيوكاسل في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.