موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
السبت 20/يناير/2018 - 02:20 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت 20-1-2018 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 7:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.
ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد
62 نقطة، بينما يحل نادي نيوكاسل في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.
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