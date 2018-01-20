قطع المياه عن 3 مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات اليوم.. تعرف عليهم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن شارع جسر البحر ومتفرعاته، وضعفها بمناطق: شارع شبرا ومتفرعاته – شارع الترعة البولاقية ومتفرعاته – شارع أحمد حلمي ومتفرعاته.





يبدأ قطع المياه ابتداءً من الساعة 8 صباحا اليوم السبت الموافق 20 يناير حتى الساعة 4 عصر نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بأعمال تركيبات جديدة داخل محطة مياه روض الفرج خط قطر 1000 مم.



