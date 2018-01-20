قطع المياه عن 3 مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات اليوم.. تعرف عليهم
السبت 20/يناير/2018 - 02:20 ص
الفجر
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن شارع جسر البحر ومتفرعاته، وضعفها بمناطق: شارع شبرا ومتفرعاته – شارع الترعة البولاقية ومتفرعاته – شارع أحمد حلمي ومتفرعاته.
يبدأ قطع المياه ابتداءً من الساعة 8 صباحا اليوم السبت الموافق 20 يناير حتى الساعة 4 عصر نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بأعمال تركيبات جديدة داخل محطة مياه روض الفرج خط قطر 1000 مم.
وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.