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5 مواجهات نارية تنتظر الأهلي في الأسبوعين المقبلين

السبت 20/يناير/2018 - 02:09 ص
5 مواجهات نارية تنتظر الأهلي في الأسبوعين المقبلين
الأهلي
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أحمد عصام
 

تنتظر النادي الأهلي، 5 مباريات نارية خلال الجولات القادمة في الدوري العام، ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 42 نقطة من 18 مباراة خاضها في البطولة.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" مواعيد ال5 مباريات القادمة للقلعة الحمراء.

 

1- الأهلي - مصر للمقاصة

 

يستضيف النادي الأهلي، منافسه فريق مصر للمقاصة، يوم الأحد 21 يناير، في الساعة السابعة مساءً، علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

2- الرجاء - الأهلي

 

يحل المارد الأحمر، ضيفا ثقيلا، علي نظيره فريق الرجاء، يوم الخميس 25 يناير، في الساعة 2:30 عصراً، على ملعب الإسكندرية.

 

3- الأهلي - الإسماعيلي

 

يلتقي النادي الأهلي، مع فريق الإسماعيلي، يوم الثلاثاء 30 يناير، في الساعة 8 مساءً، على إستاد القاهرة الدولي.

 

4- الاتحاد السكندري - الأهلي

 

يستضيف فريق الاتحاد السكندري، منافسه فريق الأهلي، يوم الأحد 4 فبراير، في الساعة 5:15 مساءً، علي إستاد الإسكندرية.

 

5- المقاولون العرب - الأهلي

 

يلتقي فريق المقاولون العرب، مع النادي الأهلي، يوم الخميس 8 فبراير، في الساعة 7 مساءً، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

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