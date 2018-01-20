التعادل الإيجابي يحسم مباراة أتليتك بلباو وخيتافي في الليجا

سقط خيتافي في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين لكل منهما، في افتتاح منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز)، كان بيلباو هو البادئ بالتسجيل عبر إيناكي ويليامز بالدقيقة 13، قبل أن يرد خيتافي سريعًا بهدف التعادل عن طريق خورخي مولينا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، يحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 48، ينفذها المخضرم راؤول جارسيا بنجاح في شباك خيتافي.

بعدها بثلاث دقائق تقريبا احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لأصحاب الأرض، لكن مولينا أهدرها ليضيع فرصة إدراك التعادل الذي جاء في الدقيقة 74، بهدف حمل توقيع أنخيل رودريجيز.

بهذه النتيجة، يتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصل كل منهما على نقطة وحيدة، بحيث رفع خيتافي رصيده إلى 27 نقطة يتقدم بها للمركز السابع، كما أصبح لدى بيلباو 26 نقطة في المركز الـ10 من جدول فرق الليجا، وذلك مؤقتًا لحين إقامة باقي مباريات الجولة.