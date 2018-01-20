بدر لاعب الشهداء: تظلم شبين جاء لتصفية حسابات

أبدى أحمد بدر "بندق" لاعب فريق الشهداء بدوري مراكز الشباب، إستيائه من قيام مسؤولي فريق مركز شباب شبين بتقديم احتجاج ضد مشاركته مع فريق الشهداء بداعي المشاركة في تصفيات الموسم الحالي مع فريق شبين.

وصرح اللاعب، بأن الإحتجاج الذي تقدم للجنة المسابقات ليس له أساس من الصحة، وأن ما حدث معة نوع من تصفية الحسابات من جانب إدارة فريق مركز شباب شبين، بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين نفس الجهاز الذي يقود تدريب فريقه السابق غزل شبين بالقسم الثالث، نافيا بشكل قاطع مشاركته مع فريق مركز شباب شبين بالموسم الحالي.

وأضاف: "رحلت مؤخرا من فريق غزل شبين لنادي سرس الليان بسبب خلافي مع أشرف السيسي المدير الفني للغزل، ومحمد الشهدي، المدرب المساعد، بسبب مشاركتي مع فريق الشهداء بدوري مراكز الشباب"، موضحا أن الجهاز الفني للغزل هو نفسه يقود فريق مركز شباب شبين.