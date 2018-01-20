ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بدر لاعب الشهداء: تظلم شبين جاء لتصفية حسابات

السبت 20/يناير/2018 - 01:49 ص
بدر لاعب الشهداء: تظلم شبين جاء لتصفية حسابات
أحمد بدر
طباعة
مصطفى الجندي
 

أبدى أحمد بدر "بندق" لاعب فريق الشهداء بدوري مراكز الشباب، إستيائه من قيام مسؤولي فريق مركز شباب شبين بتقديم احتجاج ضد مشاركته مع فريق الشهداء بداعي المشاركة في تصفيات الموسم الحالي مع فريق شبين.

 

وصرح اللاعب، بأن الإحتجاج الذي تقدم للجنة المسابقات ليس له أساس من الصحة، وأن ما حدث معة نوع من تصفية الحسابات من جانب إدارة فريق مركز شباب شبين، بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين نفس الجهاز الذي يقود تدريب فريقه السابق غزل شبين بالقسم الثالث، نافيا بشكل قاطع مشاركته مع فريق مركز شباب شبين بالموسم الحالي.

 

وأضاف: "رحلت مؤخرا من فريق غزل شبين لنادي سرس الليان بسبب خلافي مع أشرف السيسي المدير الفني للغزل، ومحمد الشهدي، المدرب المساعد، بسبب مشاركتي مع فريق الشهداء بدوري مراكز الشباب"، موضحا أن الجهاز الفني للغزل هو نفسه يقود فريق مركز شباب شبين.

 

المزيد عن: مظاليم لاعب الشهداء رياضة بدر لاعب القسم الرابع القسم الثالث الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
الكاميرون
-
x
18:30
-
أنجولا
الكونجو
-
x
21:30
-
بوركينا فاسو
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المصري البورسعيدي
-
x
14:30
-
بتروجت
إنبي
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري نجوم قطر
السد
-
x
15:25
-
السيلية
الريان
-
x
17:35
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
17:35
-
الغرافة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفيصلي
-
x
14:30
-
النجوم
القادسية
-
x
16:55
-
الهلال
النصر
-
x
17:10
-
النهضة
الأهلي
-
x
19:10
-
العروبة
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
إتحاد بلعباس
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
مولودية وهران
-
x
17:00
-
نادي بارادو
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
دفاع تاجنانت
وفاق رياضي سطيف
-
x
20:00
-
نادي مولودية الجزائر
الدوري البرتغالي الممتاز
ماريتيمو
-
x
18:00
-
بيلينينسيش
بنفيكا
-
x
20:15
-
تشافيس
بورتيمونينسي
-
x
22:30
-
سبورتنج براجا
الدوري الفرنسي
نانت
-
x
18:00
-
بوردو
تروا
-
x
21:00
-
ليل
مونبلييه
-
x
21:00
-
تولوز
رين
-
x
21:00
-
أنجيه
ستراسبورج
-
x
21:00
-
ديجون
أميان
-
x
21:00
-
جانجون
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
لايبزيج
فولفسبورج
-
x
16:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
16:30
-
أوجسبورج
ماينز
-
x
16:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
هامبورج
-
x
19:30
-
كولن
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
14:00
-
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
جيرونا
فياريال
-
x
19:30
-
ليفانتي
لاس بالماس
-
x
21:45
-
فالنسيا
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
كوريا الجنوبية
-
x
10:00
-
ماليزيا
العراق
-
x
13:30
-
فيتنام
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
14:30
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
إيفرتون
-
x
17:00
-
وست بروميتش ألبيون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
واتفورد
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
17:00
-
مانشستر يونايتد
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر سيتي
-
x
19:30
-
نيوكاسل يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
-
x
15:00
-
الترجي الجرجيسي
كأس السوبر الإماراتي 2017
الجزيرة
-
x
18:00
-
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/20/2018 4:43:23 AM