عيد ميلاد نجل مصطفى محفوظ بحضور نجوم الفن (صور)

من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟

1- طلق صناعى 27% 2- عقدة الخواجة 27% 3- الخلية 28% 4- حليمو أسطورة الشواطئ 7% 5- فوتو كوبى 3% 6- كارت ميمورى 1% 7- عمارة رشدى 5% 8- خير وبركة 2%