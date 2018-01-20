عيد ميلاد نجل مصطفى محفوظ بحضور نجوم الفن (صور)
السبت 20/يناير/2018 - 01:44 ص
يارا أحمد ، تصوير: عبدالحافظ حمدي
احتفل الفنان مصطفى محفوظ بعيد ميلاد نجله بأحد الكافيهات الشهيرة وذلك بحضور الفنانة سوار النجار والفنانة منى ممدوح، المطرب إياد جيان والموزع كريم عبد الوهاب وإيمي طلعت ذكريا والمطربة داليا سعيد.
وحضر كذلك المنتج أحمد البنا والمطربة عد البحري والمطرب يونس والمنتج يحيى مرسي والمخرج كريم الشافعي ونرفينا وحسام إمام وحرمه والدكتور عمر التلباني وحرمه ونخبة كبيرة من الأصدقاء.
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