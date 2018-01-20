ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي ببني سويف

السبت 20/يناير/2018 - 02:04 ص
إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي ببني سويف
صورة أرشيفية
طباعة
أحمد فتحي الدسوقي
 
أصيب 3 في انقلاب سيارة ملاكي، مساء أمس الجمعة، بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، بالقرب من بوابة المنيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف العام.

وأكدت غرفة طوارئ مديرية الصحة، فى بيان إعلامي، أن مستشفى بنى سويف العام استقبلت كلٍ من "جمال يوسف معوض، 50 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، وموسى مكرم بشاي، 40 سنة مصابًا بكدمات وسحجات، وعادل فريد عطية، 35 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ"، وجميعيهم يقيمون محافظة أسيوط.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المزيد عن: سيارة ملاكي بني سويف انقلاب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
الكاميرون
-
x
18:30
-
أنجولا
الكونجو
-
x
21:30
-
بوركينا فاسو
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المصري البورسعيدي
-
x
14:30
-
بتروجت
إنبي
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري نجوم قطر
السد
-
x
15:25
-
السيلية
الريان
-
x
17:35
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
17:35
-
الغرافة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفيصلي
-
x
14:30
-
النجوم
القادسية
-
x
16:55
-
الهلال
النصر
-
x
17:10
-
النهضة
الأهلي
-
x
19:10
-
العروبة
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
إتحاد بلعباس
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
مولودية وهران
-
x
17:00
-
نادي بارادو
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
دفاع تاجنانت
وفاق رياضي سطيف
-
x
20:00
-
نادي مولودية الجزائر
الدوري البرتغالي الممتاز
ماريتيمو
-
x
18:00
-
بيلينينسيش
بنفيكا
-
x
20:15
-
تشافيس
بورتيمونينسي
-
x
22:30
-
سبورتنج براجا
الدوري الفرنسي
نانت
-
x
18:00
-
بوردو
تروا
-
x
21:00
-
ليل
مونبلييه
-
x
21:00
-
تولوز
رين
-
x
21:00
-
أنجيه
ستراسبورج
-
x
21:00
-
ديجون
أميان
-
x
21:00
-
جانجون
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
لايبزيج
فولفسبورج
-
x
16:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
16:30
-
أوجسبورج
ماينز
-
x
16:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
هامبورج
-
x
19:30
-
كولن
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
14:00
-
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
جيرونا
فياريال
-
x
19:30
-
ليفانتي
لاس بالماس
-
x
21:45
-
فالنسيا
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
كوريا الجنوبية
-
x
10:00
-
ماليزيا
العراق
-
x
13:30
-
فيتنام
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
14:30
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
إيفرتون
-
x
17:00
-
وست بروميتش ألبيون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
واتفورد
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
17:00
-
مانشستر يونايتد
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر سيتي
-
x
19:30
-
نيوكاسل يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
-
x
15:00
-
الترجي الجرجيسي
كأس السوبر الإماراتي 2017
الجزيرة
-
x
18:00
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/20/2018 4:43:23 AM