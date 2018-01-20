إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي ببني سويف

أصيب 3 في انقلاب سيارة ملاكي، مساء أمس الجمعة، بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، بالقرب من بوابة المنيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف العام.



وأكدت غرفة طوارئ مديرية الصحة، فى بيان إعلامي، أن مستشفى بنى سويف العام استقبلت كلٍ من "جمال يوسف معوض، 50 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، وموسى مكرم بشاي، 40 سنة مصابًا بكدمات وسحجات، وعادل فريد عطية، 35 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ"، وجميعيهم يقيمون محافظة أسيوط.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

