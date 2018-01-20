وكيل البرلمان: ما حققه السيسي من مشروعات "إعجاز"



وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن اللقاء كان تلقائيا، مناشدًا الإعلام التركيز على الموضوعات التي طرحت بالمؤتمر.



واضاف أن ما حققه الرئيس السيسي من مشروعات خلال السنوات الماضية يعد إعجازًا.



قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن مؤتمر حكاية وطن كان لقاءً فريدًا من نوعه، اتسم بالمصارحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب.