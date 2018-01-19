الرقابة تصنف فيلم "الكهف" لفئة +18













الفيلم من بطولة ماجد المصرى ومحمود عبد المغنى وروجينا ومى سليم ومحمد عادل وإيهاب فهمى، وإبراهيم نصر، وعايدة رياض، وينتمى الفيلم لفئة أفلام الواقعية، حيث تدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية لتتناول قصص الصداقة وعدد آخر من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

صنف جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بإشراف الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، فيلم "الكهف" لأكثر من 18 عاما كتصنيف عمرى، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الدعائى ترويجا قبل طرحه فى السينمات، وتصدر على البوستر أبطال الفيلم منهم الفنان ماجد المصرى ، ومحمود عبد المغنى، ومى سليم ، وروجينا التى ظهرت مرتدية الحجاب ، وإبراهيم نصر بالذبيبة واللحية ، وعايدة رياض.