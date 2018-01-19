مجدى عبدالغني مع تامر حسني في "البدلة"
الجمعة 19/يناير/2018 - 03:18 م
يواصل الفنان تامر حسنى تصوير فيلمه «البدلة» والذى يتقاسم بطولته أيضا أكرم حسنى، حيث يدور فى إطار كوميدى ويجسد تامر من خلاله شخصية ضابط شرطة، وقد حرص تامر وفريق عمله على تصوير أحد المشاهد الكوميديا داخل استاد القاهرة الدولى قبل أيام ويظهر معه نجوم الكرة المصرية ومنهم الكابتن مجدى عبد الغنى. والمشهد عبارة عن مباراة كرة قدم يظهر بها أكرم حسنى كحكم «فاشل» وبعدها يلاحقه تامر حسنى.
الفيلم من إنتاج وليد منصور وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج محمد جمال العدل ويشارك فى بطولته دلال عبدالعزيز، وماجد المصرى، وحسن حسنى، وأمينة خليل.