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اسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19/1/2018

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:15 م
اسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19/1/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة 19-1-2018، وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية والتي جاءت على النحو التالي:


سعر طن الحديد بشركة "حديد المصريين" 12000 جنيه.
سعر طن الحديد بشركة "حديد عز" 12200 جنيه.
سعر طن الحديد لـ"حديد بشاي" 12000 جنيه.
سعر طن الحديد لـ "حديد الجارحي" 12000 جنيه.
سعر طن الحديد بشركة الجيوشي 11650 جنيهًا.
سعر طن الحديد بشركة "العتال" 12200 جنيه.
سعر طن الحديد بشركة "عطية سجل" 12100 جنيه.
سعر طن الحديد بشركة "مصر ستيل" 12000 جنيه.
سعر حديد المراكبي 11950 جنيهًا.
سعر طن الحديد بشركة "العشري" 11850 جنيهًا.

أسعار الأسمنت
- سعر طن الأسمنت بشركة "صناعات مواد البناء "التعمير" 880 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة "أسمنت حلوان" 878 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة "السويس للأسمنت"878 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة لافارج للأسمنت أسمنت "المخصوص" 875 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت للشركة العربية للأسمنت "منتج المسلح" 915 جنيه.
- سعر طن الأسمنت "أسيك المنيا.. منتج أسيك" 850 جنيهًا.
- سعر أسمنت "العريش.. منتج العسكري" 850 جنيهًا.
- سعر أسمنت السويدي 890 جنيه.
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