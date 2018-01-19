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أيمن حمزة: القيادة السياسية وراء الإنجاز الذي تحقق في مجال الكهرباء

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:18 م
أيمن حمزة: القيادة السياسية وراء الإنجاز الذي تحقق في مجال الكهرباء
أيمن حمزة
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هدى عبدالرازق
 
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن القيادة السياسية هى السبب في تحقيق إنجاز عظيم بقطاع الكهرباء، حيث كان قد وصل العجز في الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 6 آلاف ميجا وات.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، إلى أنه تم التوجيه بوضع خطة للنهوض بالقطاع الكهربائي، تقوم على استكمال كافة المشروعات الكهربائية المتوقفة، مع العمل على إنشاء محطات كهربائية جديدة، والتعاون مع الدول الآخرى لتنفيذ تلك الخطة.
المزيد عن: الكهرباء القيادة السياسية التوك شو اخبار مصر أيمن حمزة
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