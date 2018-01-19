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عرض "عالم سمير فريد" فى مهرجان أسوان

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:17 م
عرض عالم سمير فريد فى مهرجان أسوان
سمير فريد
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ينظم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فى دورته الثانية التى ستعقد فى الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، ندوة عن الناقد الكبير الراحل سمير فريد، تتضمن شهادات من بعض أصدقائه ودراسات من بعض النقاد المصريين والعرب عن كتابات سمير فريد، وتتضمن الندوة عرض الفيلم التسجيلى «عالم سمير فريد» إخراج أحمد حسونة، وإنتاج مهرجان أسوان بدعم من شركة سمارت فيجن والمنتج شريف مندور، وكشفت إدارة مهرجان أسوان عن أن الندوة ستتضمن الإعلان الرسمى عن إطلاق موقع إلكترونى للناقد الراحل سمير فريد، يضم مقالاته وبعض مؤلفاته، موضحة أن الموقع يطلقه المهرجان بالتعاون مع شركة سمارت فيجن برئاسة الدكتورة هالة فاروق.
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