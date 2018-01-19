ياسمين صبرى بطلة الاعتذارات.. غادة تستحوذ على "ضد مجهول" وأجر داليا يحرمها من عادل إمام

فى الوقت الذى بدأ فيه العديد من صناع الدراما تصوير أعمالهم إلا أن الاعتذارات المتتالية أوقفت العديد من المسلسلات، وذلك للبحث عن بدائل لإنقاذ الموقف.





وهو ما حدث فى مسلسل «ضد مجهول» الذى تقوم ببطولته غادة عبد الرازق وواجه العمل العديد من الاعتذارات من النجوم الشباب مثل محمد فراج وبعدها اعتذار روجينا ثم وفاء عامر والسبب وراء ذلك صغر مساحة الأدوار التى تشارك فى العمل إلى جانب غادة.





وتدور أحداث المسلسل حول سيدة من عائلة ميسورة الحال لديها أبناء وزوج يعيشون حياة هادئة إلى أن تظهر لها صديقة تذكرها بماض لم تتوقع أن يكشفه أحد فتنقلب حياتها رأسا على عقب والمسلسل تأليف أيمن سلامة إخراج طارق رفعت وبطولة حنان مطاوع وفراس سعيد وباسم مغنية.





وبطلة الانسحابات هذا الموسم هى ياسمين صبرى التى قررت الاعتذار عن بطولة العمل الدرامى الذى يقوم ببطولته التونسى ظافر عابدين ثم عادت من جديد بعد عقد جلسات لتقارب وجهات النظر وبالفعل تحدد موعد بروفات المسلسل لسرعة بدء التصوير ليفاجأ فريق عمل المسلسل بعدم حضورها ثم إعلان انسحابها التام من المسلسل.





ويتردد أن السبب الرئيسى لانسحاب ياسمين صبرى من المسلسل الذى يحمل اسم «أكاسيا» كاسم مؤقت هو عدم موافقتها على وضع اسمها على تتر العمل بعد اسم التونسى ظافر عابدين برغم موافقتها على ذلك الشرط فى بداية المفاوضات ولكنها قررت وبشكل نهائى الانسحاب التام ليحل مكانها أمينة خليل والتى ستجسد شخصية قاتلة قامت بجريمة قتل شقيق البطل ويجسده ظافر عابدين.





والمسلسل مقتبس من أحد المسلسلات الإسبانية ويقوم بكتابته الثنائي «إنجى القاسم وسماء عبد الخالق» بعد أن قدما سويا مسلسل حلاوة الدنيا العام الماضى وحقق نجاحا كبيرا.





وكذلك الأردنية صبا مبارك اعتذرت عن بطولة مسلسل منطقة محرمة لخالد النبوى لتعاقدها على مسلسل طايع لعمرو يوسف، حيث تجسد من خلاله شخصية صعيدية للمرة الأولى، وبالفعل بدأ مخرج العمل عمرو سلامة تصوير المشاهد الأولى من المسلسل منذ أيام.





وكان الأجر سبب انسحاب داليا البحيرى من الوقوف أمام الزعيم عادل إمام فى مسلسله الدرامى الجديد عوالم خفية الذى يشارك به فى رمضان القادم.



