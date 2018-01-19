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خروج حلمي ومنى وكريم.. وأعمال توقفت فى اللحظة الأخيرة

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:10 م
خروج حلمي ومنى وكريم.. وأعمال توقفت فى اللحظة الأخيرة
مني زكي مع أحمد حلمي
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عبدالله الصاوي
 
دينا الشربينى ضحت بأول بطولة درامية بسبب فيلم


رغم إعلان بعض الفنانين خوض السباق الرمضانى المقبل، إلا أن أعمالهم خرجت فجأة من السباق وتم تأجيلها لظروف متباينة، من بين هؤلاء الفنانين أحمد حلمى، الذى تعاقد فعليًا مع المنتج تامر مرسى على خوض المنافسة فى شهر رمضان، إلا أن العمل خرج مبكرًا، ولم يعلن سبب خروجه، لكن أكدت مصادر داخل الشركة المنتجة أن حلمى علم بعرض العمل عبر شاشة فضائية بعينها فطلب الحصول على 60 مليون جنيه أجراً، وهو ما كان سببا فى عدم إتمام التعاقد.

ولحقت به زوجته الفنانة منى زكى، التى تعاقدت هى الأخرى على بطولة مسلسل درامى مع المنتج تامر مرسى، وكانت من المفترض أن تتعاون مع المؤلفة مريم نعوم والمخرج محمد ياسين، إلا أن مصادر داخل شركة الإنتاج أكدت أن نعوم كانت مشغولة بمسلسل «أبو عمر المصرى»، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، وهو ما جاء على حساب مسلسل منى، وأشارت المصادر إلى أن نعوم قدمت إلى الشركة المنتجة 6 حلقات فقط، ومنى زكى والمخرج محمد ياسين لم يعجبا سوى بحلقتين فقط من بين الست حلقات، وهو الأمر الذى جعل منى تأجل العمل، وتوافق على الظهور كضيفة شرف فى أحداث مسلسل «عوالم خفية»، الذى يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام.

كما تم تأجيل مسلسل «الصعود إلى الهاوية» بعد أن كان مقرراً أن تقوم ببطولته الفنانة زينة والفنان آسر ياسين، وما تردد أن العمل خرج لأسباب تسويقية، وهناك من أشار إلى أن العمل خرج من المنافسة نتيجة رفض الجهات السيادية له فى مصر، لأن العمل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، عن رواية تحمل نفس اسم المسلسل للكاتب صالح مرسى، وقام بمعالجتها دراميا حميد مدنى، وكان سيتولى إخراجها خالد مرعى.

ورغم بدء صناع الجزء الثانى من مسلسل «الزيبق» التصوير، إلا أن العمل تم تأجيله، وخرج من السباق الرمضانى، وقال مؤلفه وليد يوسف فى تصريحات خاصة لـ«الفجر»، إنه لا يعلم سبب التأجيل وإنه تم إخباره بتوقف العمل وخروجه دون إبداء أى أسباب، وقررت الشركة استكمال تصويره بعد انتهاء رمضان المقبل، وهو العمل الذى يقوم ببطولته الفنانون، كريم عبدالعزيز وشريف منير وريهام عبدالغفور وكارمن لبس، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج وائل عبدالله.

وبعد أن بدأت الفنانة دينا الشربينى الاستعداد للقيام بالبطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما، وتعاقدت مع المنتج تامر مرسى وكان من المفترض أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، إلا أن مسلسلها خرج من المنافسة، وتم تأجيله، وأكدت مصادر داخل الشركة، أن دينا مشغولة بتصوير فيلم «بنى آدم»، الذى يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، وهذا أدى إلى عدم استطاعتها التحضير للعمل بشكل جيد، إضافة إلى أن الشركة لم تقم بترشيح الفنانين المشاركين لها فى العمل، نتيجة انشغالهم بالأعمال التى بدأ تنفيذها بالفعل، وتوقفوا لضيق الوقت.

ومن الأعمال التى سيتم تأجيلها أيضًا مسلسل «ضد القانون»، الذى يقوم ببطولته الفنان الأردنى إياد نصار، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج كريم العدل، ورغم إعلان الأخير قيامه بمعاينة أماكن التصوير، إلا أن العمل تم تأجيله بسبب الأزمات الإنتاجية التى لاحقت الجهات المنتجة له، وفشلهم فى العثور على جهة إنتاجية تشاركهم فى إنتاجه، والعمل تتولى إنتاجه 3 شركات إنتاج هى، «سليميديا»، و«ماكس برودكشن»، «وتريلر».
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