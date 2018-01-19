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الفيفا يلزم الإسماعيلي بسداد 84 ألف دولار لـ"مادياما" الغاني

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:12 م
الفيفا يلزم الإسماعيلي بسداد 84 ألف دولار لـمادياما الغاني
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أحمد سعد
 
ألزمت المحكمة الرياضية الدولية مسؤولي الإسماعيلي ببسداد مبلغ 48 ألف دولار لصالح نادى مادياما الغانى نظير انتقال ثيوفيلوس أنوبا للدراويش خلال الانتقالات الشتوية يناير 2015.

وفى حالة عدم تسديد الإسماعيلى للمبلغ يخصم 6 نقاط كاملة من رصيده فى نهاية الموسم

يذكر أن اللاعب لم يشارك مع الدراويش إلا فى 126 دقيقة فقط خلال ثلاثة مباريات وحصل على 80 ألف دولار من الإسماعيلى خلال 6 شهور قضاها داخل جدران النادي .


المزيد عن: مادياما الغانى فيفا خصم 6 نقاط الإسماعيلي أوبا 48 ألف دولار
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