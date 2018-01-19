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غزة: إعدام متخابر مع الاحتلال في رفح

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:10 م
غزة: إعدام متخابر مع الاحتلال في رفح
أرشيفية
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وكالات
 

نُفذ حكم الإعدام بحق "متخابر" مع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تورط في اغتيال قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، خلال عدوان صيف عام 2014 على قطاع غزة.

وقالت عائلة برهوم في بيان لها بحسب "صفا"، إنها "تابعت مجريات التحقيق مع المدعو أحمد سعيد برهوم منذ لحظة ضبطه من قبل أمن المقاومة الفلسطينية".

وأشارت إلى أنها اطلعت على نتائج التحقيق معه واستمعت لاعترافاته وعاينت أدوات الجريمة التي استخدمها المذكور برهوم، في التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت عائلة برهوم على أنها تأكدت بما لا يدع مجالاً للشك، بتورطه بجريمة اغتيال القادة الشهداء محمد أبو شمالة، ورائد العطار، ومحمد برهوم.

وقالت في بيانها: "إننا نشد على يد المقاومة في مواجهتها للاحتلال ودورها في ملاحقة العملاء وتطهير الوطن منهم".

ونصحت عائلة برهوم جميع العائلات التي تقع في مثل هذه المؤامرات للمبادرة بالتعاون مع قوى أمن المقاومة للكشف عنها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اغتال 3 من أبرز قادة القسام بقصف منزل بحي تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع عام 2014، راح ضحيته أكثر من 7 فلسطينيين.

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