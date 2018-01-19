ملوك الأغنية الشعبية الجدد

أحمد جمال: "مش مشاغب"





خطوات ثابتة يسير بها المطرب أحمد جمال جعلت اسمه يقترن بالنجاح وبالرغم من أن رصيده ألبوم واحد لكن لديه استراتيجية جعلته يظل متواجدا بشكل يناسبه تماما ومؤخرا طرح أغنية «على المزيكا» والتى حققت أكثر من مليون مشاهدة على تطبيق انغامى للموسيقى وحقق الكليب الخاص بها نجاحا مبهرا رغم عدم استعانته بموديل على غير المعتاد وهو ما أثار ضجة كبيرة لغرابته.





وهو ما اعترف به جمال مؤكدا أنه بالفعل كان يبحث عن فكرة غير نمطية وكان التفكير فى أن يكون التصوير خارجيا وبأن يكون فى مصر، فيما كتبت كلمات الأغنية على الجبال حيث إن البطل فى العمل هو الطائرة التى تم التصوير بها ليخرج العمل بهذه الصورة ومن ثم كان الاستغناء عن الموديل فكرة جديدة.





وعن عدم تقديمه لألبوم جديد بعد «يلا نعيش» قال إن الألبوم يحتاج إلى عام ونصف العام أو أكثر كى يرى النور وهى فترة طويلة وهو ما يجعله يميل لفكرة طرح أغنية منفردة كل ثلاثة أشهر لكى يتواجد بالإضافة لأن السنجل تأخذ حقها فى التسويق وعمل الدعاية الكافية ولكنه لم يلغ فكرة الألبوم كى يثرى رصيده الغنائى.





وهو انتهى بالفعل من تسجيل أغنية رومانسية من ألحانه ومن كلمات نور الدين محمد وتوزيع جيزو وسيتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.





من جهة أخرى أكد جمال أنه حاليا ينتج أعماله لنفسه ورغم أن ذلك يجهده كثيرا إلا أنه يجعله سعيدا بالأعمال التى يقدمها خاصة أنه لا يطرح إلا ما يحب.





وعن انزعاجه يوم تكريمه من إحدى المؤسسات مؤخرا كأفضل مطرب أوضح أنه لم يشعر بالاهتمام والاحتفاء الذى يستحقه ولكنه لا يعاتب أحدا ولا يميل لصنع مشكلات لذلك فضل عدم الحديث عن هذه الجائزة سواء بالسلب أو الإيجاب حيث إنه ليس مشاغبا.









حجاج: "طموحى الهضبة والكينج وشيرين"





استطاع المطرب مصطفى حجاج أن يصنع لاسمه بريقا لامعا منذ صدور أول أغنية له، فأصبحت أغنيته «يا بتاع النعناع » قاسمًا مشتركًا فى كل المناسبات والأفراح.. ورغم غيابه لفترة بسبب أدائه للخدمة العسكرية إلا أن خطواته الفنية لم تتأثر وعاد من جديد بنجاح ساحق لأغنية «اللى يقدر يتقدر» والتى حققت مليون مشاهدة فى أسبوعين.





فى البداية يقول حجاج: «سعيد جدا بردود الأفعال التى لمستها من أغنيتى الأخيرة «اللى يقدر يتقدر وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع هانى يعقوب وحاليا أنا بصدد طرح أغنية أخرى تحمل اسم «نمرة 1» كما استعد لتصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب وهى من النوع الرومانسى بعنوان «مجرد بس ما افتكرك» وسيتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب».





وأوضح حجاج أنه يسير بخطوات واستراتيجية واضحة خاصة أنه يرى أن فترة تجنيده لم تبعد اسمه عن أذهان الجمهور وهو ما سهل عليه الطريق فعاد بطرح أغان منفردة كما يعمل على ألبومه الثانى والمفترض أن يبصر النور خلال شهرين، وأضاف أنه فى ألبومه الأول «زحمة حياتى» كان يعتمد على اختيار باقة منوعة من الأشكال الغنائية حتى لا يتم تصنيفه فهو يغنى لكل الناس وليس لفئة أو شريحة بعينها.





وصرح حجاج بأنه يتمنى أن يقدم «ديو غنائى» مع كل من «عمرو دياب، محمد منير وشيرين كما أنه كملحن سعيد جدا بنجاح أغنية «مش مهم» للمطربة بوسى» خاصة أن الأغنية درامية وشكل مختلف تماما عن أغانى بوسى التى عرفها به الجمهور وأضاف أنه يحب أن يلحن لنفسه لكن إذا سنحت له الفرصة بأن يلحن لغيره من جديد فسيكون للنجوم الثلاثة السابق ذكرهم بالإضافة للنجمة أصالة.









محمد رشاد: "عريس قريبا"





صوت قوى وإحساس لا يختلف عليه أحد ولربما كانت اختيارات الأغانى التى قدمها فى البرنامج مثل «عيون بهية وكتاب حياتى، وبلاش اللون ده معانا» سببا فى تنبؤ النقاد له بأن يصبح علامة فارقة فى الغناء الشعبى.. ورغم ذلك يرفض رشاد تصنيفه بأنه مطرب شعبى فحسب.. يقول رشاد فى حواره لـ«الفجر»: «الغناء الشعبى شرف كبير لأى مطرب فمن يستطيع أن يغنى اللون الشعبى ويتقن المواويل يمكنه بسهولة أن يقدم باقى الألوان الغنائية ولكنى لا أميل للتصنيف، حيث إننى أيضا أغنى بلهجات متنوعة بين المصرى واللبنانى والخليجى والمغربى ولكن الجمهور لم يستمع بعد لكل ما لدى»، وأضاف قائلا: «أنا أحب كثيرا غناء اللون الشعبى وأعشق أحمد عدوية لأنه مدرسة وأشعر بأن أغنياته قريبة لقلبى وأستطيع غناءها بسهولة، كما أنه يحب النجم حكيم حتى إنه تحدث معه على مشروع غناء ديو يجمع بينهما ولكن حتى الآن لم يجدا الكلمات المناسبة للديو المنتظر.





وعن آخر أغنياته «ضرب نار» أكد أنها لم تحقق نجاح أغنيات «حتة بسكوت»، و«اللى كانوا» مؤكدا أنها لا تزال فى مرحلة التسويق ويتنبأ لها بالنجاح الجماهيرى حينما يطلقها كفيديو كليب مما يساعد فى انتشارها.



