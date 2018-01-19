فتح باب التسجيل للنقاد والباحثين في "مهرجان أسوان" لأفلام المرأة

يعلن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فى دورته الثانية التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2018، عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى ندوات المهرجان المختلفة بين الباحثين والنقاد المهتمين بحضور فعالياته، وذلك بإرسال أوراقهم البحثية ومشاركاتهم في موضوعات الندوات والملتقيات التى يقيمها المهرجان في تلك الدورة والتي تتضمن الموضوعات التالية:





1- مستقبل المرأة في السينما العربية.





2- المرأة في سينما يوسف شاهين.





3- منهج سمير فريد النقدى.









وستختار إدارة المهرجان المشاركات المناسبة لإدراجها ضمن خطة الندوات، وتدعو أصحابها للمشاركة في فعاليات المهرجان، ويستمر قبول المشاركات من اليوم وحتى الأسبوع الأول من فبراير على ألا تقل المقالات أو الأوراق البحثية المقدمة عن ثلاثة آلاف كلمة، وترسل المشاركات على البريد الاليكتروني [email protected]









يذكر أن هذه الدورة تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، والتى ستحضر حفل افتتاح المهرجان.