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تشيلسي يسعى للتعاقد مع "كراوتش"

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:04 م
تشيلسي يسعى للتعاقد مع كراوتش
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وكالات
 

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الجمعة، أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تشيلسي، يستعين في فترة الانتقالات الحالية بالمهاجم المخضرم بيتر كراوتش على سبيل الاعارة من ستوك سيتي.

ويسعى تشيلسي من خلال ضم الدولي السابق الذي يحتفل بميلاده السابع والثلاثين في 30 يناير الحالي، إلى تأمين بديل للإسباني ألفارو موراتا، في حال إصابة الأخير أو إيقافه، وذلك في ظل توجه المدرب الإيطالي إنتونيو كونتي إلى السماح للبلجيكي ميتشي باتشواي بالرحيل عن النادي اللندني.

وسعى كونتي في بادىء الأمر إلى الحصول على خدمات مهاجم ويست هام أندي كارول، لكن رغبته اصطدمت بإصابة الأخير في كاحله وإمكانية غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحف "ذي صن" و"دايلي ميرور" و"ذي دايلي تلغراف" أن اهتمام كونتي تحول الآن نحو كراوتش الذي خاض 42 مباراة دولية وسجل 4 أهداف في 21 مباراة خاضها مع ستوك سيتي هذا الموسم.

ويفضل تشيلسي أن يستعير كراوتش الذي كان من صبية ملتقطي الكرات في ملعب "ستانفورد بريدج" ومن مشجعي النادي اللندني، علماً بأن المهاجم العملاق مدد في نوفمبر  عقده مع ستوك سيتي لعام آخر مع خيار عام إضافي.

ويدافع كراوتش عن ألوان ستوك سيتي منذ 2011 بعدما انتقل إليه من توتنهام، إذ لعب من 2009 حتى 2011، وهو مر بأكثر من 10 أندية منذ أن بدأ مشواره مع توتنهام بالذات عام 1998، بينها ليفربول (2005 حتى 2008).

المزيد عن: كراوتش ستوك سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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